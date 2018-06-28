РИАМО - 28 июн. Новые тренды гастрономии смогут открыть гости летнего фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет в московском парке «Красная Пресня» 28 и 29 июля, на мероприятии ожидают более 30 тысяч посетителей, говорится в сообщении пресс-службы организатора фестиваля.

«Двадцать восьмого и 29 июля 2018 года в Москве в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!». В этом (2018 году – ред.) году все поклонники вкусной еды соберутся в парке «Красная Пресня». Тема «О, да! Еда!» – 2018 – экогастрономическое движение Slow Food», – говорится в сообщении.

В текущем году фестиваль «О, да! Еда!» по всей стране будет посвящен Slow Food — это международное движение поддерживает местные гастрономические традиции, фермерство и экологию, учит, жить не спеша, и получать от еды удовольствие.

В Москве участники «О, да! Еда!» представят гостям особое фестивальное меню в духе Slow Food, а в Театре вкуса топ-шефы города будут готовить из фермерских продуктов авторские сезонные блюда по традиционным рецептам.

На «Кухне «О, да! Еда!» гости смогут самостоятельно приготовить свое фестивальное блюдо под руководством шефа.

Ежегодная часть фестиваля «О, да! Еда!» – лекторий. Здесь гости смогут разобраться, почему фермерские продукты – это модно, узнать, что такое фудшеринг и сенсорика.

Во второй день спикеры лектория расскажут о самых частых ошибках, которые случаются при открытии ресторанного бизнеса, и поделятся историями о «граблях», на которые наступали сами.

В дни «О, да! Еда!» парк «Красная Пресня» станет настоящим гастрономическим городом – прямо внутри большого фестиваля развернутся самостоятельные мини-фестивали, посвященные отдельным продуктам.

В этом году фестиваль проходит по всей России: 5-6 мая – Севастополь, 21 июля – Казань, 21-22 июля – Санкт-Петербург, 28-29 июля – Москва и Екатеринбург, 4-5 августа – Великий Новгород, 18-19 августа – Нижний Новгород, 25-26 августа – Иркутск, 1-2 сентября – Владивосток, 8-9 сентября – Абрау-Дюрсо (Краснодарский край), 15-16 сентября – Ессентуки.