РИАМО - 28 июн. В Подмосковье с 1 июля повысятся тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в регионе составляет 4% и не превышает уровня инфляции, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год. Для Московской области с 1 июля 2018 года установлен средний индекс роста платы граждан за коммунальные услуги – 4,0%. Уже четвертый год подряд средний рост платы граждан за коммунальные услуги не превышает уровня инфляции. Будем сохранять данную тенденцию и в последующие годы», - сказала руководитель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

Она пояснила, что, согласно закону, размер платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение) регулируется государством. Тарифы на коммунальные ресурсы устанавливают и утверждают региональные органы государственной власти, в Московской области – комитет по ценам и тарифам.

Плату за содержание жилого помещения собственников в многоквартирном доме государство не регулирует, ее определяют собственники жилых помещений на общем собрании в зависимости от конструктивных особенностей многоквартирного дома, степени физического износа и технического состояния общего имущества.

По словам Ушаковой, информация об утвержденных ценах (тарифах) для ресурсоснабжающих организаций размещена в свободном доступе на официальном сайте Мособлкомцен. В то же время организации коммунального комплекса и субъекты естественных монополий обязаны размещать в свободном доступе информацию о своей деятельности и о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам, об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности.

«Комитет по ценам и тарифам Московской области осуществляет постоянный контроль стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями в целях исключения экономически необоснованных затрат, недопущения нецелевого использования инвестиционных ресурсов, включаемых в тарифы», - подчеркнула Ушакова.

Она добавила, что разница в тарифах ЖКХ в различных муниципалитетах Подмосковья связана c их неоднородностью: с количеством населения, протяженностью сетей, их изношенностью и, как следствие, размером затрат на их содержание. Кроме того, при установлении тарифов существенное значение имеют особенности технологического процесса производства и транспортировки коммунальных ресурсов, а также разница в объемах их реализации.

С целью перехода к единым тарифам в коммунальной сфере в муниципалитетах создаются единые гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, которые предоставляют населению услуги высокого качества по экономически обоснованным тарифам, установленным на едином уровне для городского округа или муниципального района.

«Проверить расчет платежа и при выявлении нарушений применить меры административного воздействия имеет право Государственная жилищная инспекция Московской области. Мы в рамках своих контрольных полномочий – в случаях использования неустановленных тарифов или их завышения – применяем штрафные санкции непосредственно к организациям», - заключила Ушакова.