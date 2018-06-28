РИАМО - 28 июн. Более 6 тысяч пациентов поликлиники №4 микрорайона Железнодорожный в Балашихе прошли обследования на новом цифровом флюорографе, который медучреждение приобрело в апреле, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Министерство здравоохранения Московской области обеспечило цифровым флюорографическим аппаратом городскую больницу имени А.М. Дегонского. В апреле (2018 года – ред.) аппарат установили в поликлинике №4. Мы сейчас принимаем около 80 человек в смену, всего за три месяца работы обследование на новом оборудовании прошли более шести тысяч человек», – сказала заведующая поликлиникой Марина Чикова.

Она отметила, что время обследования пациентов на новом аппарате сократилось в два раза. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента по сравнению с пленочной рентгенографией снижена в 10 раз.

По словам Чикиной, сделать флюорографию могут все жители городского округа. Для этого необходимо иметь полис и паспорт.

Всего в 2018 году в Балашихе на оснащение медицинских учреждений новым оборудованием направят более 90 миллионов рублей. Больницы города закупят аппараты УЗИ, рентгеновский аппарат, оборудование для искусственной вентиляции легких, инкубатор для новорожденных.

Оснащение медицинских учреждений ведется в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья».