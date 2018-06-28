РИАМО - 28 июн. Спасатели помогли мужчине, который попытался переплыть Москву-реку, но не смог и начал тонуть, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 20:03 в западном административном округе на Москве-реке спасен мужчина 29 лет. Пытался переплыть реку, но не хватило сил, стал тонуть. Спасатели поисково-спасательной станции «Фили» подняли мужчину на борт катера», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию, где была оказана первая медицинская помощь.