РИАМО - 28 июн. Министерство физической культуры и спорта Московской области и Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 27 июня заключили соглашение о партнерстве, которое предполагает развитие студенческого спорта, организацию стажировок для студентов, а также развитие спортивного волонтерства, говорится в сообщении регионального ведомства.

«Московская область сегодня – один из крупнейших и лидирующих субъектов Российской Федерации, где живут и трудятся около 7 миллионов человек. Разумеется, мы нуждаемся в грамотных и высококвалифицированных специалистах, которыми, безусловно, являются студенты МПГУ», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Соглашение подписали руководитель Минспорта региона и ректор МПГУ Алексей Лубков.

Оно предполагает совместную деятельность, направленную на развитие перспективных направлений сотрудничества между министерством и университетом в области физической культуры и спорта, в том числе студенческого спорта.

Помимо этого, стороны договорились об организации практик и стажировок студентов университета в министерстве и дальнейшем трудоустройстве выпускников, а также о развитии спортивного волонтерства и формировании культуры социального добровольчества в Подмосковье.