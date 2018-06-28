РИАМО - 28 июн. В Подмосковье практически каждый город имеет свою программу по благоустройству, что позволит обеспечить комфортную среду во всех муниципалитетах региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большая работа ведется главами. Строительный период для благоустройства пешеходных зон, скверов, набережных достаточно короткий. Сейчас нужно очень интенсивно работать для того, чтобы успеть реализовать контракты и обеспечить комфортную среду в городах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что практически во всех городах Подмосковья имеется своя программа по благоустройству.

По его словам, становится очень удобно. Жители сразу же замечают изменения, когда появляются велосипедные дорожки, а также есть возможность гулять с коляской, не опасаясь машин.

Также Воробьев поручил главе Коломны Денису Лебедеву обратить внимание на просьбы жителей о благоустройстве округа.

«Я попрошу вас обратить внимание на то, что жители требуют давно в Коломне. Коломна радует глаз в разное время года, центр прекрасен. Но существует запрос на микрорайоны. Я обращаю ваше внимание, что бульвары, скверы, набережные нужно делать и там. Благоустройство должно коснуться не только центра города, но и окраин», - сказал губернатор.