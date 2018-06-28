РИАМО - 28 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что включение Серпухова в проект «Золотое кольцо» позволит развить туризм в регионе, власти системно ведут работу по благоустройству Серпухова, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Серпухов стал претендентом на включение в «Золотое кольцо России» на следующий год. Такое решение принято на заседании координационного совета при Минкультуры РФ, которое прошло в Костроме. Заявки для вхождения в национальный туристский проект подавали сразу несколько городов: Таруса, Галич, Александров, Гроховец и Рязань.

«Для нас безусловно очень важно, что Серпухов борется за включение в проект «Золотое кольцо России». Это древний красивый город, которому почти 700 лет, православный центр, жемчужина для любителей истории, культуры нашей страны. Я уверен, что включение города в «Золотое кольцо России» даст новый импульс для развития туризма в регионе», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти системно ведут работу по благоустройству Серпухова, модернизируют туристическую инфраструктуру, паркинги, все, что связано с комфортной жизнью людей.

«Я очень надеюсь, что мы победим», - добавил губернатор.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение расширить перечень муниципальных образований, входящих в состав «Золотого кольца России». В настоящее время в нем девять городов: подмосковный Сергиев Посад, а также Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.

Для того чтобы войти в проект, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик, комфортную городскую среду, а также не менее 15 объектов культурного наследия, памятников, ансамблей и достопримечательностей. Важным критерием является инфраструктура - наличие современных сетей питания, отелей, транспортная доступность, оборудованные паркинги.