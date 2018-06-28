РИАМО - 28 июн. Садовые некоммерческие товарищества должны подать заявку о необходимом ремонте или строительстве дорог через портал «Добродел», сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я обращаю внимание глав территорий на работу с СНТ, программа долгосрочная, у нас на нее выделены деньги. Те СНТ, которые нуждаются в дорогах, необходимо заявить через «Добродел» или напрямую в министерство транспорта», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Житель СНТ «Заря» в Домодедове обратился к губернатору с просьбой проконтролировать вопрос с разбитой дорогой.

«В рамках партнерства с Москвой мы с мэром подписали соглашение о большой программе ремонта и строительства дорог к СНТ. Там, где есть обращения жителей или председателей СНТ, мы начали проектирование. Часто дорог вообще нет у СНТ. Существует большая программа с Москвой по строительству и ремонту дорог к СНТ», - отметил Воробьев.

Он добавил, что данная программа долгосрочная, она была обсуждена главами регионов на одном из собраний дачных товариществ в Сергиевом Посаде. Вопрос дорог является самым актуальным для СНТ, в которых проживают как жители столицы, так и Подмосковья.

«Мы очень надеемся, что эта программа позволит нам навести порядок и проложить дороги, а значит, туда уже может ходить и общественный транспорт, осуществляться вывоз мусора», - подчеркнул губернатор.

Как доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, в 2018 году запланирован ремонт порядка 3 тысяч километров дорог по Московской области. В настоящее время уже отремонтировано порядка 1,5 тысячи. Полностью план по ремонту дорог планируется окончить до сентября.

«По Домодедову мы также идем строго по плану, где планируется отремонтировать всего 54 дороги, уже 13 отремонтировано. Мы рассчитываем, что все километры дорог мы отремонтируем в срок», - уточнил Тресков.

Он добавил, что вопрос ремонта дорог к СНТ находится на особом контроле у министерства, в этом году запланирован ремонт 120 дорог, ведется проектирование.

«В начале августа приступим к ремонту этих дорог, рассчитываем, что в сентябре мы окончим. <…> Мы сейчас ведем сбор предложений из двух источников: органов местного самоуправления, от главы, а второе - информация «Добродела». У нас сейчас формируется план работ на предстоящий год и 2020 год. Мы планируем общий объем ремонта по соглашению с Москвой — 3,3 миллиарда рублей на три года. В этом году должны на миллиард отремонтировать», - отметил Тресков.

Он добавил, что добросовестные жители СНТ, выполняющие своевременный вывоз мусора и имеющие правильно оформленные права на имущество, будут иметь приоритет.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.