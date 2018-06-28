РИАМО - 28 июн. В микрорайоне Южный подмосковной Балашихи к августу снесут незаконные торговые палатки и рекламные носители, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В микрорайоне Южный по поручению главы Балашихи Сергея Юрова прошло выездное совещание. В нем приняли участие представители управляющих компаний города и подрядчики. Они проверили содержание территории в микрорайоне, работы по комплексному благоустройству дворов, ремонту подъездов и домов. Совещание было спланировано по результатам обращений жителей Балашихи в «Добродел».

«Сегодня по поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы провели выездной штаб со службами администрации в микрорайоне Южный. Посмотрели комплексно территорию: где и какие работы проводятся. Много вопросов по незаконной рекламе и торговле. Все команды службам даны, месяц на устранение, чтобы все было приведено в порядок, особенно на улице Фадеева», - сказал первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль в ходе совещания.

Он добавил, что собственникам незаконных рекламных конструкций и объектов нестационарной торговли будут выписаны предписания. Палатки и ларьки ликвидируют в течение недели, а световые короба и крупногабаритные рекламные конструкции – в течение месяца.

Также Коваль поручил рассмотреть возможность включения двух дворов микрорайона Южный в городской план по благоустройству на 2019 год.

«Мы рассмотрим два двора с точки зрения размещения там двух детских площадок и комплексного благоустройства в 2019 году. Это дворы на улице Некрасова вблизи домов №12 и №14 и у дома № 4/6 на улице Юлиуса Фучика. Доложим главе города и после его утверждения предложим эти дворы на утверждение жителей, после чего включим их в график комплексного благоустройства», - сказал Коваль.

Также он поручил руководителям профильных управлений администрации Балашихи рассмотреть возможность проведения комплексной реконструкции стадиона на территории городской школы №22 с установкой современных спортивных площадок и тренажеров.