РИАМО - 28 июн. Смотры муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций завершились в четверг в Подмосковье, по итогам представители «Юнармии» вручили всем руководителям местных штабов индивидуальные знамена, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Смотры – это процедура, необходимая для включения местных отделений в реестр военно-патриотических отрядов Подмосковья. Жюри, в которое вошли представители военного комиссариата Московской области и воинских частей, оценивало уровень подготовки воспитанников, их внешний вид – наличие форменной одежды, соответствующей военно-патриотическому отряду, и владение приемами строевой подготовки», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По итогам, порядка 1 тысячи лучших юнармейцев, представлявших свои штабы на смотре, получили специализированные книжки с индивидуальным номером – аналог военного билета, где будут фиксироваться звания, награды и достижения юных патриотов. Обладателей личных книжек внесут в реестр детско-юношеских военно-патриотических организаций.

Смотры муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций начались в Московской области 19 мая и завершились во вторник.