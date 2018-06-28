РИАМО - 28 июн. Жилой дом с подземной парковкой и 12-этажное здание бизнес-центра с двухуровневой подземной автостоянкой построят в Алексеевском районе на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой». 3 этап – корпус К-3 с подземной автостоянкой, корпус К-5 с подземной автостоянкой» по адресу: Новоалексеевская улица, Алексеевский район, СВАО Москвы», – говорится в сообщении.

Возведение жилого комплекса будут осуществлять в рамках третьего этапа строительства. Проектом предусматривается разделение этапа на две части, при этом строительство двух объектов будет происходить одновременно.

«Строительство в столице реализуется по принципу комплексной застройки для того, чтобы обеспечить местных жителей всей необходимой инфраструктурой в непосредственной близости от дома. Так, на северо-востоке столицы запланировано возведение двух зданий в составе жилого комплекса в Алексеевском районе», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проект включает в себя возведение жилого дома переменной этажности с одноуровневой подземной автостоянкой, а также строительство 12-этажного здания бизнес-центра с двухуровневой подземной автостоянкой. Контуры подземной части корпусов будут граничить между собой, а также с подземными автостоянками первого и второго этапов строительства.

По словам Леонова, в рамках проекта также появятся офисы, подземные автостоянки, магазины, дошкольная образовательная организация и центр развития и творчества.

На первом и втором этажах здания бизнес-комплекса разместят центр развития и творчества. Он будет предназначен для проведения занятий по изобразительному и прикладному искусству, лепке и графическому дизайну для взрослых.

Проект также предполагает размещение дошкольной образовательной организации, рассчитанной на 25 мест (две группы), реализующей программу дошкольного образования в группах кратковременного пребывания.

Территория возле комплекса также будет благоустроена. Здесь планируют создать пешеходные зоны, установить детские и спортивные площадки, а также разместить малые архитектурные формы. Кроме того, запланирована разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, устройство наружного освещения и открытых плоскостных автостоянок.