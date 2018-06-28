РИАМО - 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Электростали Владимиру Пекареву не снижать темпы ремонта дорожных ям, в городском округе ликвидировали уже 1,4 тысячи ям.

«Я прошу вас не снижать темп, коли этот вопрос был запущен, вам предстоит здесь сделать прорыв и сделать так, чтобы жители порадовались за состояние дорог во дворах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Как сообщил губернатору Пекарев, в настоящее время более 1,4 тысячи ям ликвидировано, из которых 950 — ямочным ремонтом. До 1 сентября в Электростали планируют завершить ремонт всех оцифрованных ям.

Как добавил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин, в Подмосковье оцифрованы 8 тысяч ям. ‪До 28 августа все муниципалитеты должны заделать ямы во дворах.

Перед ремонтом ямы сначала оцифровываются, а затем их асфальтируют, засыпают асфальтовой крошкой.