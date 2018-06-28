РИАМО - 28 июн. Единый диспетчерский центр АО «Мособлэнерго» по управлению электрическими сетями и подстанциями в городских округах Клин, Истра, Солнечногорском районе, Талдомском городском округе заработает с 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Создание единого территориального диспетчерского центра позволит не только оптимизировать работу наших диспетчеров в Клину, Истре, Солнечногорске и Талдоме, но и обеспечит их взаимозаменяемость, улучшит контроль над состоянием электрических сетей, сократит время реагирования при аварийных ситуациях и обращениях граждан», – сказал директор департамента оперативно-технологического управления АО «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.

Новая диспетчерская будет открыта на базе Клинского филиала компании.

Компания в период подготовки к открытию единой диспетчерской провела работу по переподготовке и обучению персонала диспетчерского центра Клинского филиала, а также организовала автоматизированные рабочие места, наладила линии диспетчерской связи, оповестила потребителей и смежные электросетевые организации.

Единый диспетчерский центр в Клину создан в рамках работы по оптимизации оперативно-диспетчерского управления компании.

Номер телефона для потребителей АО «Мособлэнерго», проживающих в городских округах Клин, Истра, Солнечногорском районе, Талдомском городском округе – единый контакт-центр АО «Мособлэнерго»: 8(495) 995-00-99. Также можно обращаться по телефону диспетчера: 8(496) 242-55-13.