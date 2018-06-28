РИАМО - 28 июн. Жилищные инспекторы обнаружили многочисленные нарушения в содержании подъездов многоквартирных домов в городских округах Жуковский, Клин, Королев и Коломенском городском округе, после предписаний инспекторов подъезды привели в порядок, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Предписания Госжилинспекции Московской области о проведении ремонта подъездов исполнены в полном объеме в четырех городских округах Подмосковья. Многочисленные нарушения были устранены в Жуковском, Клину, Королеве и Коломне», - говорится в сообщении.

В подъезде дома №14 корпус 2 по Строительной улице в Жуковском на всех этажах отслоилась краска и штукатурка, на потолке были многочисленные следы протечек, не соблюдалась установленная периодичность проведения уборок. Управляющая компания «ЖКС» устранила все нарушения в установленный срок, однако административный протокол о нарушении лицензионных требований был направлен в мировой суд.

Жители городка Клин-9 пожаловались на неухоженные стены, на неплотно закрывающиеся окна и отсутствие уборок. Сотрудники Госжилинспекции обнаружили, что на всех этажах разрушился штукатурный и окрасочный слой, оконные стекла в подъездах местами были разбиты, обросли паутиной.

Во всех подъездах отсутствовали внутренние дверцы форточек. На тамбурных дверях пружины были установлены, однако они не выполняли функции самозакрывающих устройств. Управляющей компании «ГУЖФ» пришлось провести текущий ремонт по предписанию Госжилинспекции.

В доме по улице Гагарина в Королеве управляющая компания устранила 10 видов нарушений. После проверки Госжилинспекции УК привела в порядок ограждения лестничных пролетов, входные ступени и двери, побелила и покрасила стены в подъезде.

УК «ДГХ» из Коломны дали неделю на восстановление освещения в подъезде дома №17 по Комсомольской улице.

«Подъезд – это самая посещаемая часть общего имущества собственников. Именно от его состояния во многом зависит репутация управляющей компании. В помощь коммунальщикам власти Московской области реализуют программу «Мой подъезд». Ремонтные работы можно вести на принципах софинансирования из областного и муниципального бюджета», - сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания.