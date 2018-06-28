РИАМО - 28 июн. «Комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) работают в 11 муниципальных образованиях Подмосковья, в 2018 году запланировано совершить около 700 выездов в отдаленные села, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Каждый библиомобиль выезжает в отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной библиотеки. В настоящее время обслуживанием КИБО охвачено около 200 сельских населенных пунктов. Всего в летнем сезоне (2018 года – ред.) планируется порядка 700 выездов КИБО в 11 муниципальных образований», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Наиболее востребованные услуги КИБО: предоставление библиотечно-информационных услуг; проведение мероприятий в деревнях и селах; использование ресурсов библиомобиля для работы мини-кинозалов, демонстрации краеведческих видеофильмов, презентаций; услуги интернета (оплата коммунальных услуг, электронный документооборот, получение правовой информации и так далее).

Комплексы информационно-библиотечного обслуживания Московской области начали сезон 1 июня сразу в нескольких удаленных поселках и летних лагерях Воскресенского и Лотошинского районов, городских округах Егорьевск и Серебряные Пруды, а также в Дмитровском городском округе. В этот день с литературными и игровыми мероприятиями библиомобили отправились к школьникам поселка Деденево, жителям Ликино-Дулева, читателям детской библиотеки Егорьевска и Центральной районной библиотеки Пушкина.