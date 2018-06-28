РИАМО - 28 июн. В Подмосковье будут тщательно следить за качеством лекарств, которые поставляют в регион для льготников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее он сообщил, что в течение двух лет в Подмосковье планирует привлечь около 800 новых врачей.

«Мы будем следить за качеством поставляемых лекарств (предназначенных для льготников – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Жителям Московской области, относящимся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года отпущено лекарственных препаратов по более чем 1,18 миллиона рецептов на общую сумму 4,8 миллиона рублей.

На территории Подмосковья насчитывается порядка 320 аптечных пунктов по отпуску льготных препаратов, семь из которых — полного цикла, с круглосуточным режимом работы. Общее финансирование для оказания амбулаторной помощи в 2018 году составит более 10 миллиардов рублей.

Все возникающие вопросы по лекарственному обеспечению решаются в рабочем порядке в министерстве здравоохранения Московской области и на местах. В отдельных случаях в индивидуальном порядке осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов.