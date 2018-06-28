РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг вручил благодарственные письма за активную работу пятерым председателям советов дома и членам советов многоквартирного жилья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный форум «Управдом».

«Сегодня (28 июня – ред.) здесь собрались самые активные, неравнодушные. Благодаря вам мы сможем навести порядок в городском округе. Спасибо вам за это. Общими усилиями сможем удержать тот порядок, к которому мы стремимся. В Люберцах должно быть также, как и в Москве, чисто и благоустроено», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в городском округе более 2 тысяч МКД, практически в каждом есть старший по дому.

«В зале присутствует минимум из старших по домам. Мы же хотим, чтобы дом был подготовлен к зиме, территория благоустроена, поэтому составляем списки по ремонту домов, по подъездам, дворовым площадкам <…> Я попрошу подготовить мне список УК, ТСЖ и ЖСК, которые сегодня (28 июня – ред.) не присутствовали на форуме. С теми, кто не хочет тесно работать с нами, будем разговаривать отдельно. Потому что вопросы благоустройства мы можем решать, только когда есть встречное движение», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к зиме.

«Мы должны учесть ошибки прошлых лет и больше их не допускать», – заключил Ружицкий.