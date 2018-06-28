РИАМО - 28 июн. На улице Текстильщиков в подмосковной Балашихе снесли незаконный торговый павильон, который долгое время не работал, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Заброшенный торговый павильон демонтировали на улице Текстильщиков в Балашихе. Несанкционированная палатка находилась во дворе дома №9», – говорится в сообщении.

По словам начальника управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасии Кочетковой, скорее всего у тех, кто установил павильон, не заладился бизнес, и они просто оставили строение.

«Мы выявляем незаконные торговые точки во время наших выездных проверок. О подозрительных объектах нам также сообщают жители. Если мы находим торговый объект, установленный незаконно, то мы его демонтируем в установленные законом сроки», – пояснила Кочеткова.

Она отметила, что рейды по выявлению незаконных торговых точек в Балашихе проводятся ежедневно. Кроме того, обращения жителей с просьбой проверить законность размещения торговых точек поступают на портал «Добродел» и личную почту главы Балашихи Сергея Юрова. Владельцы незаконных торговых точек получают предписания провести демонтаж в течение месяца.

Обычно снос небольших торговых точек занимает от двух до трех часов.

Ранее Юров поручил усилить контроль по наведению порядка в сфере торговли.