РИАМО - 28 июн. Около 19 тысяч человек переселили в новые дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья с 2013 года по настоящее время, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы планомерно реализуем программу расселения ветхого и аварийного жилья, с 2013 года мы расселили 19 тысяч человек, построили 275 тысяч квадратных метров. Сейчас действует уже следующая программа. В Клину с 2013 года расселили 722 человека. В этом году - 344 человека и девять домов будет расселено в городском округе Клин», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в Сергиевом Параде, Ступине, Шатуре, Богородском городском округе также большие программы расселин будут реализованы в этом году. С 2020 года будет сформирована третья программа расселения, в нее войдет порядка 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это еще порядка 20 тысяч человек.

«Мы, конечно, уделяем программе расселения большое внимание, на уровне президента постоянно в Минстрое РФ эта программа сопровождается. Я очень надеюсь, что такие новоселья станут у нас частым явлением, регулярным точно во всех городских округах», - сказал губернатор.

Он добавил, что в Ступине будут переселены 553 человека в 2018-2019 годах, порядка 211 квартир строятся в этом году. Первые новоселья запланированы в декабре 2018 года. В Шатуре также ждут большие новоселья в 2018 и 2019 годах, где программа расселения будет закончена на год раньше запланированного срока, и ее сменит третья программа расселения в 2020 году.