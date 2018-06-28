РИАМО - 28 июн. За пять лет обманутым дольщикам в Подмосковье выдали более 20 тысяч ключей, власти региона регулярно проводят встречи с дольщиками, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в министерстве строительного комплекса создано специальное подразделение, связанное с проблемными объектами. За последние пять лет нам удалось выдать более чем 20 тысяч ключей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что власти Подмосковья регулярно проводят встречи с обманутыми дольщиками.

«Мы стараемся найти разные способы решения проблем. Где-то это деньги, где-то мы предлагаем новым нашим стратегическим партнерам-застройщикам взять достроить объекты. Но везде необходимо соблюсти юридическую чистоту процесса», - добавил Воробьев.

Ранее Воробьев сообщал, что федеральные ведомства помогут решить проблему дольщиков в Подмосковье. Власти области прикладывают максимальные усилился для того, чтобы обманутые дольщики получили свои квартиры.