РИАМО - 28 июн. В медиацентре столичного парка «Зарядье» планируют запустить новый мультимедийный фильм «Полет над Россией», сообщил в четверг директор парка Павел Трехлеб.

Ранее он сообщил, что с открытия парк «Зарядье» посетило почти 7 миллионов человек.

«Мы планируем запустить в ближайшее время «Полет над Россией» - это новый мультимедийный проект к дополнению существующему фильму «Полет над Москвой», - сказал Трехлеб в ходе Международного паркового форума.

Он добавил, что в сентябре в парке состоится открытие выставки «Изображая Россию» из собрания Третьяковской галереи.

«Мы активно наращиваем событийную программу - это постоянные фестивали, выступления и концерты. И я надеюсь, что каждый месяц в парке будут новые анонсы, которые будут радовать наших посетителей», - отметил Трехлеб.

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.