РИАМО - 28 июн. Главы городских округов и районов Подмосковья должны держать на личном контроле вопросы трудоустройства врачей и обеспечение жителей квалифицированными специалистами здравоохранения, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хочу всем адресовать еще раз свою настоятельную просьбу персонально заниматься врачами. <…> Когда глава сам занимается, создает условия, врачи приходят, и, как правило, остаются жить и работать в муниципалитете. Прошу персонально на обращения реагировать и информировать жителей, когда и какие врачи прибывают», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что в настоящее время жители часто указывают властям на то, что отсутствие врачей является проблемой.

«Мы откроем большую поликлинику в Кузнечиках в Подольске; в Химках мы открываем три поликлиники в этом году, детскую поликлинику в Апрелевке, которую очень давно ждут, открываем амбулаторию в Шаховской. У нас большая программа, очень надеюсь, что мы раз и навсегда решим вопрос с поликлиниками. Мы очень высоким темпом ликвидируем дефицит, который образовался за предыдущие годы», - сказал Воробьев.

К губернатору обратилась жительница Раменского, молодая мама двоих детей Дарья. По ее словам, на семи участках отсутствуют постоянные педиатры и узкие специалисты, такие как детский невролог, лор и так далее.

«У нас серозная программа работает по привлечению врачей, мы в этом году должны привлечь в общей сложности девять терапевтов и педиатров. За 2018 год мы уже привлекли 21 врача узкой специальности - это в общей сложности по Раменской ЦРБ. Врача-невролога уже нашли, ведем с ним переговоры, врач готов занять свое место в детской поликлинике», - доложил губернатору руководитель администрации Раменского Андрей Кулаков.

Он добавил, что активно ведется поиск врача-хирурга в детскую поликлинику.

«Что касается развития детских поликлиник, в августе планируется ввести еще одну поликлинику на 500 посещений, в частности на 150 посещений в детской поликлинике, затем будем укомплектовывать штат врачей. Надеемся, что эта поликлиника снимет огромный пласт вопросов по обеспечению услугами жителей», - сказал Кулаков.