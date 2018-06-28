В феврале 2018 года Серпухов первым из городов Московской области подал заявку на включение в «Золотое кольцо России». Для участия в нацпроекте необходимо соответствовать целому ряду критериев, в частности, город должен быть основан не позднее XV века, иметь сохранившиеся памятники культурного наследия федерального и регионального значения, развитую туристскую и рекреационно-развлекательную инфраструктуру и транспортную доступность в любое время года.