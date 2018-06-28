© РИАМО
, Александр Манзюк
Подмосковный Серпухов стал претендентом на включение в «Золотое кольцо России» в 2019 году. Это один из самых древних городов Московской области, история которого насчитывает почти 700 лет, православный и культурный центр Подмосковья. Самые красивые места в Серпухове и знаковые достопримечательности смотрите в авторской фотоленте РИАМО.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В феврале 2018 года Серпухов первым из городов Московской области подал заявку на включение в «Золотое кольцо России». Для участия в нацпроекте необходимо соответствовать целому ряду критериев, в частности, город должен быть основан не позднее XV века, иметь сохранившиеся памятники культурного наследия федерального и регионального значения, развитую туристскую и рекреационно-развлекательную инфраструктуру и транспортную доступность в любое время года.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Серпухов – это город с богатой историей и множеством сохраненных объектов культурного наследия. Он включен в перечень исторических поселений Московской области, что обеспечило сохранение исторических памятников архитектуры, объектов культурного наследия. Город обеспечен туристской инфраструктурой. Гостиницы, кафе и рестораны отвечают требованиям самых взыскательных посетителей», - отметила министра культуры Подмосковья Оксана Косарева во время посещения горокруга.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В центре города расположен архитектурный ансамбль Главной торговой площади дореволюционного Серпухова (ныне – площадь Ленина). Здесь находится Гостиный двор постройки 1860-х годов – непременный атрибут всех старинных русских городов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Рядом – постоялый двор «Русь», построенный 266 лет назад.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Здесь же, на площади Ленина, стоит памятник вождю мирового пролетариата и необычный жилой дом 1930 года, увенчанный башенкой с часами.
На фото: местная жительница на площади Ленина
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 2014 году в рамках благоустройства на площади Ленина разбили скверы «Русской славы», где установлены бронзовые памятники князю Святославу и Петру Столыпину, в планах – монументы Николаю Второму и Александру Невскому.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В Серпухове много необычных памятников, которые пользуются популярностью у горожан и туристов. Среди них – «Дама с собачкой» на улице Чехова, неподалеку – памятник самому писателю, который часто бывал в уездном городе по делам.
© РИАМО
, Александр Манзюк
А в сквере на перекрестке улицы Ворошилова с улицей Мишина разбит сквер, который воссоздает атмосферу старого Серпухова – Сенной площади конца XVIII века. Здесь оборудована зона отдыха с газонами и скамейками, историческое граффити и скульптуры, изображающие участников старинной ярмарки.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На улице Ворошилова сохранились домики первой половины 18 и 19 веков.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Перед здание горадминистрации установлен памятник серпуховскому князю Владимиру Храброму – герою Куликовской битвы авторства скульптора Андрея Клыкова. Именно во время правления Владимира город начал активно развиваться и застраиваться.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Туристам также стоит заглянуть в Серпуховский Историко-художественный музей на улице Чехова, расположенный в особняке купчихи Анны Васильевны Мараевой, построенном в 1875 году архитектором Романом Клейном. Это крупнейшая картинная галерея Подмосковья, в фондах которой более 40 тысяч единиц хранения, в том числе шедевры западноевропейского и русского искусства. Здесь проводятся интересные театрализованные экскурсии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Нарядный кафедральный собор Николы Белого на Калужской улице – первый каменный храм города, построенный в 17 веке. В 19 веке он был перестроен в стиле позднего классицизма. Здесь хранится чудотворный образ Божией Матери «Поможение родам», а также местночтимые иконы святителя Николая Чудотворца и мученика Вонифатия.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Соборная гора – историческое место, где когда-то стоял Серпуховский кремль, а сейчас сконцентрированы архитектурные памятники Серпухова. Здесь находится стразу несколько православных храмов: церковь Ильи Пророка, Успенская церковь, Троицкий храм и Троицкий собор.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Троицкая церковь была построена на рубеже 17-18 веков и является объектом культурного наследия федерального значения.
© РИАМО
, Александр Манзюк
От древнего кремля да нашего времени дошли Серпуховское городище и курганы.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Владычный женский монастырь был основан в 1360 году.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Здесь находится почитаемая копия Чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», к которой обращаются верующие за избавлением от недуга пьянства. На территории находится Введенский собор и церковь Георгия со звонницей.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Также в монастыре живут павлины, а еще здесь можно попробовать вкусную монастырскую выпечку.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Один из символов города – Высоцкий мужской монастырь – стоит на высоком берегу реки Нары. Обитель основана в 1374 году.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Великолепный ансамбль монастыря, красивая благоустроенная территория и панорамный вид на город со смотровой площадки привлекает многих туристов.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В монастыре также находится почитаемая копия чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» и древний чудотворный образ XV века великомученика и Победоносца Георгия.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Недалеко от Высоцкого монастыря разбита современная рекреационная зона – Принарский парк.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Население города составляет около 126 тысяч человек. В городе проводятся работы по благоустройству, модернизация туристической инфраструктуры, строительство паркингов. Власти Подмосковья ожидают, что включение Серпухова в проект «Золотое кольцо России даст новый импульс для развития туризма в регионе.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Из необычных мест – гигантские фигуры динозавров в Комсомольском парке, которые облюбовала местная детвора.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Славное прошлое Серпухова запечатлено на площади Славы возле ДК «Россия». Здесь разбит современный благоустроенный сквер со стелой «Город воинской доблести», Вечным огнем и историческим граффити.
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