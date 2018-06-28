РИАМО - 28 июн. Из-за проведения ремонтных работ на Киевском направлении Московской железной дороги в период с 30 июня по 1 июля сократят маршруты и отменят несколько электричек, при этом для пассажиров введут компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«В период с 30 июня на 1 июля в связи с проведением ремонтных работ на станции «Калуга-1» отменены несколько электропоездов, маршруты следования ряда пригородных поездов сокращены. Для удобства пассажиров ЦППК назначены компенсационные автобусы», - отмечается в сообщении.

Так, 30 июня отменены электропоезда 7083/7084 сообщением Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1. Время отправления из Москвы — 18:15; 7097/7098 сообщением Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал). Время отправления из Калуги — 19:24.

Также изменен режим следования электропоездов. Поезд 6117/6118 сообщением Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) отправится со станции «Муратовка» в 19:51 и далее проследует согласно расписанию. Маршрут фирменного экспресса 7087/7088 сообщением Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 сокращен: поезд проследует до станции «Малоярославец», время отправления из Москвы — 16:19.

Электропоезд 6159/6160 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 проследует до станции «Азарово», время отправления из Москвы — 16:41. Электропоезд 6119/6120 Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) отправится со станции «Азарово» в 21:14 и далее проследует согласно расписанию.

Электропоезд 6161/6162 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 проследует до станции «Азарово», время отправления из Москвы — 18:17. Фирменный экспресс 7085/7086 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 проследует до станции «Малоярославец».

Электропоезд 6163/6164 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 проследует до станции «Азарово», время отправления из Москвы — 21:10. Электропоезд 6165/6166 Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1 проследует до станции «Азарово», время отправления из Москвы — 22:51.

Также отменен ряд поездов Калужского региона в период с 18:02 30 июня по 7:22 1 июля 2018 года.

Компенсационные автобусы будут курсировать по маршруту Калуга-1 – Азарово – Калуга-1. Для проезда необходимо предъявить разовые билеты или абонементы АО «Центральная ППК», действующие на данном направлении.

«Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства. Центральная ППК напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек», - заключается в сообщении.