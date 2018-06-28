РИАМО - 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит под контролем ситуацию со сферой здравоохранения в регионе, в течение двух лет в Подмосковье планируют нанять на работу в региональные медорганизации 800 врачей.

«Сегодня существует серьезная проблема по наличию врачей общей практики - терапевты, педиатры. Именно для этого мы включили специальную программу, которая предполагает доплату плюс 32 тысячи рублей к той зарплате, которая уже существовала. Для этого нужно выполнить ряд требований, которые требуют от нас пациенты. Я уверен, что такая доплата позволит нам дополнительно привлечь 400 врачей в 2018-м и еще 400 врачей в 2019 году», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что такие условия позволят трудоустраивать в Подмосковье врачей из разных регионов страны.

«Долгое время в самом большом муниципалитете Подмосковья не было центральной городской больницы. Мы приняли решение на месте старого недостроенного здания госпиталя, который мы благополучно снесли, мы приступили к проектированию центральной городской больницы города Балашихи, которую начнем строить в конце следующего года», - добавил Воробьев.

Он отметил, что больница будет рассчитана на 2 тысячи коек.

За последние пять лет в регион пришли работать около 5 тысяч медицинских работников. А с апреля 2018 года участковые терапевты, участковые педиатры и врачи общей практики могут претендовать на так называемую ежемесячную «губернаторскую доплату» в размере 32 тысячи рублей.

Для получения данной надбавки специалист должен соответствовать критериям: врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1700 взрослого и 800 детского населения, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).