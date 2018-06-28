РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В городском округе Люберцы до 15 августа два водозаборных узла перейдут на потребление воды от АО «Мосводоканала», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный форум «Управдом».

«На ВЗУ 2-5 и ВЗУ-5 в срок до 15 августа 2018 года запланировано увеличение до 100% доли воды из системы АО «Мосводоканал»», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках реализации программы губернатора Московской области «Чистая вода» в 2018 году ведется реконструкция ВЗУ 2-5 в Люберцах, которая обеспечивает водой более 12 тысяч жителей. Кроме того, в поселке Красково находится ВЗУ-21, она обеспечивает водой свыше 11 тысяч человек.

«Кроме этого, запланированы работы по установки станции водоочистке на ВЗУ- 12 в поселке Малаховка, она обеспечивает водой более 15 тысяч жителей», – заключил Ружицкий.

По его словам, планируют перевести на воду от «Мосводоканала» деревню Марусино и ЖК «Малое Павлино».