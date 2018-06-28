РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Любители мототехники из подмосковного Подольска отправились в экспедицию в Карелию, до самой республики они доедут на автомобилях, а покорять ее просторы намерены на квадроциклах, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. Также они регулярно участвуют в гонках на квадроциклах и в городских мероприятиях. В этом году экстремалы отправятся в экспедицию по Карелии.

«Из Подольска мы стартуем поочередно, так как некоторые работают и не могут раньше выехать. Один из членов экспедиции отправился 27 июня и сегодня он уже в 200 километрах от точки назначения. Второй участник отправился сегодня (28 июня – ред.), сам стартую в ночь с четверга на пятницу, а также еще один член команды поедет 29 июня вечером», – сказал Бородин.

Он отметил, что позже к ним присоединяться единомышленники из Твери. Всего в экспедиции будет задействовано 11 квадроциклов и 20 человек.

Экспедиция будет называться «Загадочная Карелия». Любители мототехники планируют отправиться из города Питкяранта по лесным дорогам в сторону водопада Белые мосты, а также взобраться на гору Воттоваара, посетить озеро Пизанец и заповедник Толвоярви.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.