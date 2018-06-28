РИАМО – 28 июн. Бюст бывшего премьер-министра России Евгения Примакова открыли в четверг в новом корпусе Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО), также именем политика назвали одну из аудиторий университета, сообщает ТАСС.

«Для всех нас сегодня особенный и очень важный день, сегодня мы открываем бюст и называем именем Евгения Примакова нашу главную аудиторию, где проходит очень много значимых встреч и где не раз выступал сам Евгений Максимович», - сказал на церемонии ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По словам заместителя председателя комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александра Дзасохова, друзья и соратники Примакова с одобрением восприняли инициативу открыть бюст именно в МГИМО - институте с мировым именем.

На церемонии выступили родственники, друзья и коллеги Примакова.

Евгений Примаков - государственный и общественный деятель, академик и дипломат. Возглавлял Службу внешней разведки, был министром иностранных дел и премьер-министром России, с 2001 по 2011 годы занимал пост президента Торгово-промышленной палаты. Примаков родился в 1929 году, скончался 26 июня 2015 года в Москве на 86-м году жизни.