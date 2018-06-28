РИАМО - 28 июн. Развитие здравоохранения и увеличение продолжительности жизни являются приоритетными направлениями в работе подмосковных властей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковье работает, занимается тем, чтобы наша экономика была состоятельна, решает те социальные проблемы, которые были заявлены на прямой линии. <…> Один из главных вызовов сейчас - это здравоохранение. Мы большие средства инвестируем в здравоохранение», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что если 4 года назад инвестиции в региональное здравоохранение составляли 130 миллиардов рублей, то в 2018 году они составляют 176 миллиардов рублей.

«Мы работаем над тем, чтобы наш бюджет позволял решать огромное количество вопросов благоустройства и ЖКХ, которые волнуют людей», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, задача подмосковных властей — сделать так, чтобы регион был здоровым, что и отмечается в указах президента РФ в части продолжительности жизни.

«Для того, чтобы это состоялось, нам необходимо, безусловно, инвестировать дальше в поликлиники и стационары, обеспечение лекарствами», - заключил губернатор.

Сейчас в Подмосковье ведется строительство 89 учреждений здравоохранения, особое внимание в этом году уделено обеспечению шаговой доступности медицинской помощи на территории сельских поселений. В частности, в 2018-м планируется ввести в эксплуатацию 80 фельдшерско-акушерских пунктов.