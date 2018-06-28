РИАМО - 28 июн. В московском парке «Зарядье» планируют установить дополнительную детскую площадку, так как парк пользуется спросом у семей с детьми, сообщил в четверг директор парка Павел Трехлеб.

Ранее он сообщил, что с открытия парк «Зарядье» посетило почти 7 миллионов человек.

«В парке есть одна детская площадка, она достаточно компактная, тем не менее в будущем мы задумываемся ее расширить или создать дополнительную локацию для детей», - сказал Трехлеб в ходе Международного паркового форума.

Он отметил, что парк пользуется спросом у семей с детьми, поэтому в обеденные часы детская площадка бывает переполнена.

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.