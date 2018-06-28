РИАМО – 28 июн. В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными командами Сенегала и Колумбии, спортсмены из Африки проиграли латиноамериканцам со счетом 0:1, передает Газета.ru.

Единственный гол в матче забил колумбиец Йерри Мина на 74-й минуте игры. После подачи в падении он головой послал мяч в ворота сборной Сенегала.

«Сенегал впервые уступил на групповой стадии ЧМ в своей истории. Теперь известны все участники одной восьмой финала. На ЧМ не осталось представителей Африки. Сенегальцы выглядели лучше, больше били, владели инициативой — и пакуют чемоданы из-за никудышной реализации. А колумбийцы теперь на коне. Япония вместе с ними протискивается в плей-офф», - отмечается в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.