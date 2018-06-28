РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Окончание работ по реконструкции котельной в поселке Томилино Люберец на улице Гаршина, дом №9А и ввод ее в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2018 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный форум «Управдом».

«В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года на территории округа планируется перевооружение котельной в Томилино. Котельная 1965 года постройки, снабжает тепловой энергией 15 многоквартирных дома и детский садик №104. В свою очередь, за счет внебюджетных средств будут проведены работы по модернизации котельной №9, капитальный ремонт здания котельной и замена дымовой трубы. Ввод в эксплуатацию ее запланирован на четвертый квартал 2018 года», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что запланированные мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения в городском округе, а также обеспечить перспективную застройку необходимой тепловой энергией. В 2017 году были начаты мероприятия по техническому перевооружению котельной №9, увеличением мощности с 6,5 до 12 мВт.

«Помимо этого, запланирована реконструкция котельной №7, расположенной в Краскове на улице Карла Маркса, дом №90, строение 2. Установлен новый котел, мощностью 5 мВт, дымовая труба, восстановлен теплообмен. С июня 2018 года запланированы работы по переводу котельной в водогрейный режим», – отметил Ружицкий.

По его словам, также пройдет реконструкция котельной в поселке Малаховка по адресу: Быковское шоссе, дом №14/1 с увеличением тепловой мощности на 12,6 мВт.

«Сейчас количество потребителей, обеспечиваемых услугами теплоснабжения составляет: три школы, поликлиника, детский сад, 58 жилых домов переменной этажности, где проживает порядка 10,5 тысяч жителей. Все жилые дома и социальные объекты построены до 2002 года. В целях устранения дефицита мощности на котельной в размере 10,0 Гкал/час, принято решение о реконструкции данной котельной с увеличением мощности на 12,6 мВт», – заключил Ружицкий.