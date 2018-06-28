РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на территории строящейся школы на 825 мест планируют установить специальную зону, где учащиеся смогут проводить химические и физические опыты, сообщил «РИАМО в Подольске» гендиректор строительной компании ООО «Триумф» Иван Бузикевич.

Новое общеобразовательное учреждение на 825 мест появится на улице Революции в микрорайоне Климовск на месте недостроенной еще в советское время школы №7. Сейчас старое здание снесли и приступили к начальным строительным работам. В четверг глава городского округа провел рабочее совещание с руководством строительной компании на месте возведения будущей школы.

«Строительство началось у нас совсем недавно. На сегодняшний (на 28 июня – ред.) день на 90% был разработан котлован, идут подготовительные работы по подоснове для фундаментной плиты. К концу 2018 года планируем завершить монолитные работы и приступить к работам на кровле, а к январю 2019 года уже пустить отопление в помещения. На территории школы появится зона для опытов, будет построена своя котельная, футбольное поле, беговая дорожка, площадка для игры в баскетбол и площадка для игры в волейбол», – сказал Бузикевич.

Помимо этого, на территории школы появится площадка под трибуны, игровые площадки, залы для гимнастики и отдыха.

«Школа будет соответствовать современным стандартам и требованиям. Она будет оснащена интерактивными досками и современным оборудованием. На 100% передать объект под ввод в эксплуатацию мы планируем к августу следующего (2019 года – ред.) года», – отметил Бузикевич.