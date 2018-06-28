РИАМО - 28 июн. Парк «Зарядье» в Москве с момента открытия посетило почти 7 миллионов человек, самыми посещаемыми местами являются Парящий мост и большой амфитеатр под стеклянной корой, сообщил в четверг директор парка Павел Трехлеб.

«На сегодняшний день парк посетило 7 миллионов посетителей, то есть огромными темпами мы приближаемся к заветной цифре 10 миллионов человек, которая у нас была запланирована», - сказал Трехлеб в ходе Международного паркового форума.

Он отметил, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу при хорошей погоде в день парк «Зарядье» могут посетить более 100 тысяч человек.

По его словам, минимальная посещаемость парка зимой в отдельные дни была в районе 5 тысяч. Существенная часть аудитории парка - это москвичи, в летний период увеличилась доля иностранных туристов.

«Самые посещаемые места парка - Парящий мост и большой амфитеатр под стеклянной корой. С точки зрения уже культурных проектов важными доминантами парка являются высокотехнологические медийные комплексы, которые кардинально разнообразили технологическую составляющие парка», - добавил Трехлеб.

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.