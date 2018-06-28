РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В городском округе Люберцы подрядные организации с начала 2018 года завершили ремонт 437 подъездов по губернаторской программе благоустройства, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный форум «Управдом».

«В рамках реализации региональной программы «Мой подъезд» на 2018 год запланирован ремонт 1 329 подъездов. На июнь 2018 года запланирован ремонт 437 подъездов. По факту выполнен ремонт 437 подъезда, что составляет 33 % от установленного плана. Срок реализации региональной программы «Мой подъезд» до 1 декабря 2018 года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что 18, 19 и 25 июня 2018 года представители Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» и администрации горокруга совместно с советом МКД оценили качество выполненных работ по ремонту в 60 подъездах.

«В 2018 году в городском округе Люберцы запланировано проведение смотра-конкурса на лучшее художественное оформление 25 подъездов МКД. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» завершила работы по оформлению первого подъезда по адресу: Октябрьский проспект, дом №123, корпус 3. Всего эта УК отремонтирует в текущем году 694 подъезда», – заключил Ружицкий.