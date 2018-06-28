РИАМО – 28 июн. Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по «пакету Яровой», передает в четверг Газета.ru.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила хранения разговоров россиян по «пакету Яровой».

«Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля», — говорится в тексте постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, 7 июля 2016 года. В июне 2016 года Госдума и Совет Федерации одобрили «антитеррористический пакет» поправок, которые вводят уголовную ответственность за международный террористический акт и наказание за публичные призывы к насильственному свержению власти и нападению на посольства. Также вводится новый состав преступления - несообщение о преступлении террористической направленности.

Другой закон пакета обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев.