РИАМО - 28 июн. Специалисты Третьяковской галереи отреставрируют не только повреждения, нанесенные вандалом картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…», но и глобально решат старые проблемы полотна, которые до этого не решались из-за сложности задачи, сообщается на сайте Третьяковки.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама.

«Нанесенные полотну повреждения затронули не только живопись, но и холст, серьезно травмировали все произведение в целом. Удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен «хронической болезнью» картины, — слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя», — говорится в сообщении.

Несколько поколений реставраторов Третьяковской галереи воздерживались от кардинального лечения «болезни» из-за сложности задачи, отсутствия соответствующих технологий и инструментария. Периодически проводились только точечные укрепления красочного слоя. Был выработан и строго соблюдался специальный режим бытования картины в музее — хранение-экспонирование на одном месте, полный запрет на любые перемещения и постоянное нахождение полотна под стеклом для защиты от температурно-влажностных колебаний.

«Сейчас перед специалистами музея стоит сложная задача — реставрировать не только повреждения, нанесенные вандалом, но и на новом этапе развития технологий глобально решить проблемы состояния полотна, излечив его от старой «болезни» и обеспечив его сохранность для будущих поколений», — добавляется в сообщении.

Большой размер картины, особенности многослойной техники живописи Репина, непростая история произведения — все это определяет уникальную по своей сложности задачу предстоящей реставрации.

«Для проведения реставрации необходим выбор изолированного помещения, отвечающего самым строгим требованиям сохранности и рабочих процессов. Изыскиваются возможности для приобретения специального оборудования, которое позволит обеспечить требуемый результат. Прорабатывается концепция будущего экспонирования картины. Переговоры с производителями музейного стекла, которые Третьяковская галерея ведет постоянно, скорректированы после произошедшего нападения: идет анализ предложений по изготовлению специального стекла с антивандальными свойствами», — уточняется в материале.

Кроме того, на сайте Третьяковской галереи появится специальный раздел «Спасение шедевра». Он будет периодически пополняться оперативной информацией об основных этапах исследований и реставрации произведения, а также содержать исторические, архивные материалы.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.