РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В городском округе Люберцы 40% объектов жилищно-коммунального хозяйства подготовили к отопительному сезону, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный форум «Управдом».

«В настоящее время (на 28 июня – ред.) готовность объектов ЖКХ городского округа Люберцы составляет 40%. На подготовку к осенне-зимнему периоду предприятиями в 2018 году выделено 626,4 миллионов рублей», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на территории городского округа расположено 2 067 многоквартирных домов. К предстоящему отопительному периоду должны быть исправны 80 котельных. Подготовлено 20 288 километров тепловых сетей – сейчас подготовлено 113 километров; 390,1 километров сетей водоотведения – подготовлено 161,8 километров; 417,9 километров сетей водоснабжения – подготовлено 165 километров; 30 водозапорных узлов – подготовлено девять. Кроме того, имеются 33 канализационных сети – 10 из них уже готовы к зиме.