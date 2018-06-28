РИАМО - 28 июн. На портале «Добродел» стартовало голосование за тематику будущих подмосковных парков, жителям предложены четыре направления: детское, военно-патриотическое, физкультурно-оздоровительное и природно-ландшафтное, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее жители Подольска таким способом уже решили, что в их городском округе должен быть парк для детей.

«В лесах Подмосковья мы продолжаем создавать и развивать рекреационные зоны для того, чтобы жителям можно было комфортно и безопасно отдыхать. В этом году на землях государственного лесного фонда определено шесть мест для создания будущих парков возле населенных пунктов в городских округах Подольск, Звенигород, Черноголовка, Котельники, Дзержинский и Сергиев Посад», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников отметил, что в будущем планируется обеспечить парковыми территориями все муниципалитеты Подмосковья.

«Жители любят не только гулять в лесах и парках, они занимаются там спортом, ходят отдыхать с детьми, и наша задача - создать максимально благоприятные для этого условия. В этом году мы предоставляем шесть участков под парки, надеюсь, в последующие годы эта цифра будет увеличиваться», — уточнил Советников.

Как отмечается в аккаунте, голосование проходит по территориальному признаку. Для участия в нем необходимо перейти по следующим ссылкам: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/140 (Звенигород), https://dobrodel.mosreg.ru/polls/141 (Сергиев-Посад), https://dobrodel.mosreg.ru/polls/142 (Черноголовка), https://dobrodel.mosreg.ru/polls/143 (Дзержинск).

В конце лета также смогут проголосовать и жители Котельников.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.