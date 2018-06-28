РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую 26 июня в подмосковных Люберцах 23-летнюю девушку, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропала Шамоян (Озманян) Сусанна Алиевна 1995 года рождения (23 года). Двадцать шестого июня около 11:00 ушла из дома и не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост девушки 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие. Была одета в черное платье до колена и белые кроссовки. С собой у пропавшей была дамская сумка красно-бело-синего цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».