РИАМО - 28 июн. Центр технологий и инноваций открылся на территории торгового центра «МЕГА Химки» в подмосковных Химках, гости центра могут увидеть, протестировать и приобрести понравившиеся технические новинки, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Сегодня (28 июня – ред.) мы рады презентовать центр инноваций, который продолжит свою работу до середины июля. Здесь мы представляем самые последние технологические новинки. Уверена, жители не только Химок, но и Москвы, с удовольствием посетят это интересное пространство, познакомятся и протестируют интересные гаджеты», – сказала управляющая ТЦ «МЕГА Химки» Татьяна Прохорова.

Выставка технических новинок в центре культуры, созданном в ТЦ в октябре 2017 года, будет работать до 15 июля, вход свободный.

Администрация Химок реализует ряд программ, направленных на помощь и развитие бизнеса на территории муниципалитета. Так, в городском округе создан Единый центр развития предпринимательства, где предприниматель может получить полный спектр услуг в рамках одного окна. Центр предоставляет предпринимателям правовое обеспечение деятельности, рекламу, бесплатное консультирование, помощь в реализации государственных программ и многое другое. Также администрация Химок на регулярной основе взаимодействует с крупнейшими торговыми центрами на территории муниципалитета.