РИАМО – 28 июн. В столице задержали таксиста, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД, инспектор получил небольшие травмы ноги, сообщает в четверг ТАСС.

«На юго-востоке Москвы водитель автомашины Ford Focus желтого цвета совершил наезд на сотрудника дорожно-патрульной службы и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Инспектор получил небольшие травмы ноги.

«Для розыска автомашины на территории нескольких административных округов Москвы был введен план «Перехват», — добавляется в сообщении.

Водителя такси задержали.