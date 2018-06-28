РИАМО - 28 июн. Реальная заработная плата в Москве увеличилась на 8,7% в апреле 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, при этом средняя зарплата в столице выросла на 12,4%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 89 318 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 2017 года на 12,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2018 года составила 108,7% к уровню апреля 2017 года», – говорится в документе.

Реальная заработная плата в столице в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года увеличилась на 8,2%, а средняя зарплата в апреле в месячном выражении выросла на 8,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в апреле 2018 года увеличились на 9,8% по сравнению с апрелем 2017 года и на 5,4% по сравнению с мартом 2018 года.

Среднедушевые денежные доходы в апреле 2018 года составили 72 210 рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 июня 2018 года в Москве составила 114,88 миллиона рублей, что на 31,1% больше, чем на 1 мая 2018 года и на 7,7% меньше, чем на 1 июня 2017 года. При этом задолженность по зарплате зафиксирована в 12 организациях, пять из них – обрабатывающие производства, одна транспортная, две строительных и четыре научных.

По данным Мосгорстата, инфляция в Москве в апреле 2018 года составила 0,5%, а с начала года цены выросли на 1,4%. По данным Росстата, в апреле 2018 года индекс потребительских цен в целом по России составил 100,4%, с начала года – 101,2% (в апреле 2017 года – 100,3%, с начала года – 101,3%).