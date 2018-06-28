РИАМО - 28 июн. Специалисты приступают к третьему, последнему этапу строительства Симоновской набережной в Москве, которая должна разгрузить дороги Юго-Восточного и Южного административных округов, сообщается на сайте RosTender.info.

«Мосинжпроект» объявил тендер на выполнение работ, стоимость которых оценивается в 145 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 июля, а 24 июля планируется подвести его итоги и выбрать победителя, сообщает RosTender.info», – говорится в сообщении.

Подрядчику предстоит построить участок от проспекта Андропова до 2-го Южнопортового проезда. Необходимо разобрать участки старой дороги и построить новую трассу. В процессе придется выкорчевать деревья, а после завершения работ исполнитель обязан посадить новые.

К работам следует приступить сразу после заключения договора, а завершить их – не позднее 30 сентября 2019 года. Симоновская набережная по проекту должна соединить Южный речной вокзал и 2-й Южнопортовый проезд.