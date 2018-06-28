РИАМО - 28 июн. Завод по производству кормов для животных ООО «Петкорм» открылся в Дмитровском городском округе, его площадь составляет 10,4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Проект строительства разделен на два этапа: цех по производству консервированных кормов и цех по производству сухих кормов. В рамках первого этапа строительства возвели здание цеха с иностранным оборудованием, административно-бытовой корпус, складские помещения сырья и готовой продукции, инженерные коммуникации и контрольно-пропускной пункт.
«На первом этапе освоено 1,8 миллиарда рублей, а общий объем инвестиций по проекту составит 3,5 миллиарда рублей. Российское предприятие на этом рынке – это большой шаг вперед, тем более предприятие, которое специализируется именно на кормах и создано по последним технологиям», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев во время торжественной церемонии открытия завода.
Он подчеркнул, что в Подмосковье уже существуют заводы подобного типа, но этот первый российский.
«Стоит отметить, что отрасль переработки пищевых продуктов и кормов для животных, это отрасль в пищевой промышленности, которая не падала ни разу за 12 лет. Это особенно важно с точки зрения устойчивого развития, и это крайне перспективное направление», – заявил Буцаев.
Чиновник добавил, что в производстве кормов для животных используется большой перечень сельхозпродуктов, поэтому областные злакопроизводители, и производители мясной продукции будут задействованы в поставках на такого рода предприятия.
Буцаев также отметил, что поручителем проекта выступил Гарантийный фонд Московской области, а финансирование предоставлено в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса при партнерстве с «Корпорацией МСП» и ПАО «Сбербанк России».
Запуск производственного процесса позволил создать 30 рабочих мест со средней заработной платой 55 тысяч рублей. В ближайшем будущем их количество увеличится до 70. Уже заключены контракты на поставку сырья, тары и упаковки с ведущими российскими производителями. Инженерная инфраструктура на 80% от отечественных поставщиков.
Производственная мощность консервного завода – 9,5 тысяч тонн мясных консервированных кормов в год. Продукция завода выпускается под заказ и является импортозамещающей, отмечается в материале.
В России это первый проект такого объема, который ориентирован полностью на производство частной торговой марки кормов домашних животных в самом широком ассортименте по международным стандартам. Завод построен полностью по российской схеме, при консультации ведущих международных технологов и производителей оборудования. Поставщики сырья – российские, в основном, ближайшее Подмосковье.
На заводе ООО «Петкорм» будет производится около 75 наименований, и речь идет не о вкусовых, а именно базовых по текстуре – это кусочки, паштеты, крупнокусковые в соусе, в желе, в собственном соку, в жестяной банке семи типов размеров, в пауче, в ламистере. Завершение работ второго этапа, после которого завод сможет производить сухие корма, ориентировочно запланировано на 2020 год. На заводе сухих кормов планируется создание до 100 рабочих мест.
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