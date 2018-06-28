РИАМО - 28 июн. Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-марта 2018 года составили 565,1 миллиарда рублей, что на 7,5% превышает показатель января-марта 2017 года, при этом профицит составил 144,4 миллиарда рублей – на 4,5% больше, чем годом ранее, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 497,1 миллиарда рублей, или 88% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 213,7 миллиардов рублей, или 37,8% от общей суммы, налог на доходы физических лиц – 179,4 миллиарда рублей (31,8%).

Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-марте 2018 года составили 420,7 миллиарда рублей – на 8,6% больше, чем годом ранее. При этом 20,4% расходов пошло на здравоохранение, 18,8% – на социальную политику, 17,2% – на образование, 16,7% – на национальную экономику, 15,7% – на ЖКХ, 0,5% – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за три месяца 2018 года перечислили 847 миллиардов рублей, в том числе в бюджет территории 453,4 миллиарда рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-марте 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 111,6% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы – 107,9%).

Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 апреля 2018 года составила 353 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2017 года на 10,5%. При этом недоимка составила 207,6 миллиарда рублей, долг по налогу на добавленную стоимость – 182,3 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций – 93,4 миллиарда рублей, по акцизам – 6,2 миллиарда рублей.