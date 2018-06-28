РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске жители микрорайона Кузнечики попросили власти проверить управляющую компанию ООО «УК Август ЖКХ», так как подозревают ее в рейдерском захвате домов и фальсификации сведений, предоставленных в Госреестр, сообщается на официальной странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (27 июня – ред.) в территориальном отделе микрорайона Кузнечики провел встречу с представителями совета домов №№15 и 17 на улице 43-й Армии. Председатель совета дома №15 Галина Евстигнеева сообщила, что ООО «УК Август ЖКХ» присвоила себе право обслуживания многоквартирного дома без согласия жителей. Жители дома №17 столкнулись с аналогичной проблемой. Вопросы взяты мной лично на оперативный контроль. Уже направлены официальные запросы в ГЖИ для дальнейшего совместного разбирательства в сложившихся ситуациях в рамках правового поля РФ», – говорится в сообщении.

Жители утверждают, что материалы собраний, которые предоставляли в адрес Госжилинспекции Подмосковья для внесения домов в реестр, фальсифицированы. По словам председателя совета дома №17 Светланы Локтевой, гражданин, проживающий в данном доме, но не имеющий в нем собственности, организовал ТСЖ, председателем которого стал без избрания собственниками помещений.

Ранее Максимович детально разбирался с подобными рейдерскими захватами домов в микрорайоне Кузнечики, где пострадали жильцы семи МКД.