РИАМО - 28 июн. Специалисты ведут строительство около 90 учреждений здравоохранения на территории Подмосковья, особое внимание в этом году уделено обеспечению шаговой доступности медицинской помощи на территории сельских поселений, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Подмосковье продолжает активное строительство учреждений здравоохранения с целью обеспечения доступности медицинской помощи и расширения сектора высокотехнологичной помощи.

«Восемьдесят девять объектов здравоохранения, в том числе больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, на сегодняшний день находятся в стадии строительства в Подмосковье», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, особое внимание в этом году уделено обеспечению шаговой доступности медицинской помощи на территории сельских поселений Подмосковья. Эту задачу призвана решить программа по строительству ФАПов. Среди планируемых к вводу в эксплуатацию в этом году объектов – 80 фельдшерско-акушерских пунктов. В новых ФАПах предусмотрены жилые помещения для проживания медицинских работников, что стимулирует приток кадров в сельские территории.

Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще девяти учреждений здравоохранения, в числе которых поликлиники и стационары.

«В микрорайоне 30 в Балашихе осуществляется строительство медицинского центра со станцией скорой помощи на два автомобиля. В городском округе Егорьевск возводится женская консультация на 200 посещений в смену. Также до конца года завершится реконструкция здания инфекционного отделения ГАУЗ Московской области «Воскресенская районная больница №2», - добавляется в материале.

Кроме того, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлинику в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа; комплексную поликлинику с размещением взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и детской поликлиники на 250 посещений в смену, которая расположена в Подольске в микрорайоне Кузнечики; комплексную поликлинику на 600 посещений в смену в микрорайоне Гагарина городского округа Балашиха, 200 посещений в смену в микрорайоне Сходня в Химках (на территории ГБУЗ «Сходненская городская больница»); амбулаторно-поликлиническое учреждение на улице Комсомольская в поселении Шаховская.

Вышеуказанные объекты возводятся в рамках областной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014–2020 годы».

В рамках другой госпрограммы – «Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2021 годы – в Дубне строится лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы. Ввод данного объекта запланирован на декабрь 2018 года.