РИАМО (РЕУТОВ) - 28 июн. Тринадцать новых пассажирских автобусов малой вместимости пополнили автопарк подмосковного Реутова, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«К 1 августа мы закупим 13 новых автобусов, которые заменят транспорт, вышедший из строя. Они сразу же начнут работать на всех муниципальных маршрутах», – сказал Каторов.

Он добавил, что эти автобусы вмещают до 30 пассажиров и соответствуют всем требованиям безопасности.