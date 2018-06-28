РИАМО - 28 июн. В павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ проходит фотовыставка, которая поможет болельщикам из разных стран, приехавшим на чемпионат мира по футболу в Россию, познакомиться с историей московских стадионов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Футбол неизменен, но требования к стадионам, особенно, если они принимают такие крупные турниры как чемпионат мира, с каждым годом все выше и выше. Теперь это не просто поле для игры с трибунами, а сложнейший с инженерной точки зрения многофункциональный комплекс», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, далеко не все страны имеют возможность создать у себя стадион, отвечающий современным стандартам.

«Москва по праву может гордиться тем, что в городе есть сразу две арены – «Лужники» и «Спартак», принимающие игры чемпионата мира 2018 года», – добавил Левкин.

По его словам, помимо исторических и современных фотографий «Лужников» и «Спартака» болельщики и все посетители павильона «Макет Москвы» могут узнать о прошлом и настоящем арен ЦСКА и «Динамо». Помимо фотопланшетов также представлен макет БСА «Лужники».

Всего в Москве пройдет 12 матчей мундиаля. Семь матчей – в «Лужниках» и пять – на поле «Спартака». При этом на главной арене турнира – стадионе «Лужники» – уже прошли матч открытия, несколько матчей группового турнира, а в ближайшее время состоятся матч 1/8 финала, полуфинал и финал мундиаля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.